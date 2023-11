Choco beseitigt mit KI Digitalisierungshindernisse für Food-Service-Industrie / Bis zu 100-mal mehr Bestellungen und vollständig digitalisierte Prozesse im Gastronomie-Großhandel in nur zwei Wochen (VIDEO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Choco KI als Lösung gegen den Mehrwertsteuerschock- Choco KI ersetzt Anrufbeantworter- und E-Mail-Bestellungen und bringtBestellungen direkt in die Warenwirtschaftssysteme der Händler- Choco KI ermöglicht Händlern die Abwicklung von bis zu 100-mal mehrBestellungen als im konventionellen Bestellprozess- Bestellungen werden in Echtzeit automatisiert verarbeitet- Über 500.000 Bestellungen über Choco pro MonatDigitalisierungsprozesse in der Foodservice-Industrie scheitern oft an scheinbarkomplizierten Abläufen und damit an der Angst der Nutzer, Fehler zu machen. Wasfür den Entwickler völlig logisch erscheint, ist für den Nutzer oft verwirrend.Gleichzeitig wächst der Druck in der Branche: Mehrwertsteuer von 19 Prozent,immer höhere Kosten, Personalmangel und wachsende Kundenansprüche machen eineEffizienzsteigerung für viele Betriebe unbedingt notwendig. An dieser Stellesetzt jetzt einmal mehr das Food-Tech-Unternehmen Choco an und treibt dieDigitalisierung der Industrie mit neuer Technologie voran: Choco KI leistet das,was viele Betriebe - vor allem Großhändler - bisher bei digitalen Angebotenvermisst haben: keine Anpassungen des Bestellprozesses auf Kundenseite, aberdennoch ein vollständig digitalisierter und damit skalierbarer Prozess mitweniger Fehlern.Choco KI digitalisiert alle Bestellungen eines Lieferanten innerhalb von zweiWochen. Eingehende Anrufbeantworter- und E-Mail-Bestellungen werden mittels KIin digitale Bestellungen umgewandelt und in Echtzeit in das bestehendeWarenwirtschaftssystem des Lieferanten eingespeist. Dadurch können bis zu100-mal mehr Bestellungen pro Stunde bearbeitet werden - ohne zusätzlichenPersonalbedarf.Choco KI löst zentrales Problem der HandelsindustrieMit der Choco KI können Lieferanten in nur zwei Wochen auf ein komplettdigitales und günstiges Setup umstellen. Dies hat bisher Jahre gedauert. DieChoco KI wird damit zur Lösung gegen den hohen Kostendruck, den Gastronomen undLieferanten durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 % ab 2024 erlebenwerden."Die Choco KI ist für die gesamte Branche ein echter Gamechanger, der ein neuesKapitel für optimierte Abläufe und höhere Einnahmen schreibt. Zum ersten Malkönnen Lieferanten alle ihre Bestellungen zentralisieren. Das macht denLieferanten im Bestellprozess nicht nur wesentlich unabhängiger vonPersonalengpässen, sondern spart auf allen Seiten Kosten und hilft auch,Lebensmittelverschwendung deutlich zu reduzieren", sagt Daniel Khachab, CEO und