Silberpreis legt vor Fed-Protokollen zu

Fed-Watch-Tool signalisiert Chance von 100 Prozent für Zinspause auf Notenbanksitzung am 13. Dezember

Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte sich am Dienstag weiter auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend richten. Markttakteure versprechen sich neue Hinweise in Bezug auf die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik. Konkret rechnet das vielerorts beachtete „Fed-Watch-Tool“ aus dem Hause CME mit einer Zinspause auf der kommenden Sitzung am 13. Dezember (100 Prozent). Für den 1. Mai 2024 beträgt die Chance derzeit 46,7 Prozent, dass die Fed an den Zinsschrauben um 25 Basispunkte nach unten drehen könnte.

Bereits auf der jüngsten Notenbanksitzung hatte die Fed eine Zinspause eingelegt und die Zinsspanne bei 5,25-5,50 Prozent belassen, was gleichzeitig dem höchsten Stand seit 22 Jahren entspricht.

Nicht zuletzt dürften am heutigen Nachmittag diverse Reden durch hochrangige Vertreter der Europäischen Zentralbank von Interesse sein.

In den Reihen der EZB wird für 17:15 Uhr eine Rede durch Präsidentin Christine Lagarde erwartet. Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, dürfte ab 18:15 Uhr vor die Öffentlichkeit treten.

Der nächste Leitzinsentscheid ist für die Eurozone am 14. Dezember 2023 geplant. Am 26.10.2023 hatte die EZB zuletzt das Leitzinsniveau bei 4,50 Prozent unverändert gelassen.

Charttechnik: Silberpreis kämpft um Rückeroberung der 24-Dollar-Marke

Aus charttechnischen Gesichtspunkten bleibt für Anleger die 24-Dollar-Marke von Interesse, welche zuletzt nicht nachhaltig erobert werden konnte. Eine weitere Erholungsbewegung könnte den Weg bis auf 25 Dollar ebnen, was gleichzeitig dem höchsten Stand seit dem 30. August entsprechen würde.

Aus fundamentaler Sicht dürfte die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen dem Silberpreis tendenziell in die Karten spielen. Die geopolitischen Entwicklungen wie etwa im Nahen Osten dürften aktuell weniger Einfluss nehmen. Diese befinden sich derzeit offensichtlich aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern.