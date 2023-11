Die Aktie des kanadischen Uranproduzenten Cameco zieht unbeirrt ihre Kreise. Bereits seit geraumer Zeit stehen die Signale auf Rally.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Cameco hieß es am 24. Oktober unter anderem „[…] Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung zeigt sich die Cameco-Aktie robust. Die Aktie verstand es bislang, die wichtige Zone um 50 CAD / 49 CAD zu verteidigen. Eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 46,5 CAD oder gar in Richtung 40+ CAD konnte so verhindert werden. Die zuletzt thematisierte obere Trendwende ist trotz der robusten Vorstellung der Aktie aber noch nicht vom Tisch. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, bedarf es eines Vorstoßes über das Niveau des aktuellen 52-Wochen-Hochs (56,7+ CAD). Kurzum. Nicht zuletzt aufgrund der spannenden charttechnischen Konstellation kommt der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse eine große Bedeutung zu. Von den Zahlen könnten wichtige Impulse (in jedwede Richtung) ausgehen. Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht dabei klar definiert: Cameco muss über die 56,7 CAD und darf nicht unter die 49 CAD.“

Cameco präsentierte bärenstarke Quartalsergebnisse, die auch vom Markt honoriert wurden. Das Unternehmen konnte den Umsatz im 3. Quartal 2023 auf 575 Mio. CAD steigern, nach 389 Mio. CAD im 3. Quartal 2022. Cameco wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 148 Mio. CAD aus, nach einem Verlust in Höhe von -20 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Aufgrund des starken September-Quartals konkretisierte Cameco die Umsatzprognose für das Gesamtjahr und erwartet nunmehr einen Umsatz in einer Spanne von 2,43 Mrd. CAD bis 2,58 Mrd. CAD. Zuvor lag die Spanne bei 2,38 Mrd. CAD bis 2,53 Mrd. CAD.

Die Aktie überzeugt fundamental, aber eben auch charttechnisch. Der obere Langfrist-Chart verdeutlicht die aktuelle Lage.

Seit unserer letzten Kommentierung erreichte Cameco unter charttechnischen Aspekten wichtige Meilensteine. Das bis dahin gültige 52-Wochen-Hoch (56,7 CAD) wurde genauso, wie der markante 60 CAD-Bereich (Hoch aus dem Jahr 2007) überwunden. Die Tür steht für die Aktie nunmehr weit offen.

Mit Blick auf das fortgeschrittene Stadium der Kursrally sind Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer auf den Bereich von 56,7 CAD begrenzt. Sollte es für die Aktie darunter gehen, ist Obacht geboten.