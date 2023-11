Vier Länder fordern Nothilfeprogramm für Krankenhäuser vom Bund

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer gemeinsamen Bundesratsinitiative fordern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt vom Bund ein Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser in Geldnot. "Die Bundesregierung muss sich jetzt klar dazu bekennen, die Krankenhäuser finanziell zu stabilisieren. Denn wegen der rasant gestiegenen Betriebskosten haben viele Kliniken große Schwierigkeiten. Das darf die Bundesregierung nicht länger ignorieren", sagte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) am Dienstag in München. Die nächste Sitzung des Bundesrates ist am kommenden Freitag.

"Es wäre ein wichtiges Signal auch für die geplante Krankenhausreform, gefährdete Krankenhäuser jetzt zu stabilisieren", sagte Gerlach. Es sei niemandem damit gedient, wenn viele Kliniken Insolvenz anmelden müssten, bevor die Reform ihre Wirkung entfalten könne. "Die Leidtragenden eines solchen kalten Strukturwandels wären vor allem die Patientinnen und Patienten."