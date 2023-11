HSINCHU (dpa-AFX) - Der taiwanische Chipkonzern TSMC erwägt laut Kreisen den Bau eines dritten Werks in Japan. Am neuen Standort will das Unternehmen moderne 3-Nanometer-Chips fertigen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf inoffizielle Kreise berichtete. Japan könnte dadurch zu einem wichtigen globalen Zentrum der Chipherstellung werden. Baubeginn und Kosten der Fabrik sind noch unklar, TSMC bestätigte die Informationen nicht.

Das 3-Nanometer-Verfahren ist die derzeit modernste auf dem Markt erhältliche Technologie für die Chipherstellung. Eine Fabrik mit der Technik dürfte laut Bloomberg an die 20 Milliarden US-Dollar (18,3 Mrd Euro) an Investitionen erfordern. Wenn die potenzielle Fabrik von TSMC in Betrieb genommen wird, dürfte die Technologie jedoch bereits ein bis zwei Generationen weiter sein.