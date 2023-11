Nigeria signalisiert verstärktes Engagement für E-Mobilität

LAGOS, Nigeria, 21. November 2023 /PRNewswire/ -- Während die Welt auf den nächsten UN-Klimagipfel (COP28) in Dubai wartet, macht Nigeria große Schritte in Richtung Elektromobilität und signalisiert damit ein starkes Engagement für einen nachhaltigen und sauberen Verkehr. Seine Exzellenz, Vizepräsident Kashim Shettima, unterstrich dieses Engagement in der Presidential Villa, als er die solarbetriebenen Ladestationen für Elektromobilität am State House besichtigte und damit Nigerias Engagement für umweltfreundliche Alternativen demonstrierte.

Vizepräsident Shettima hob Nigerias ehrgeizige Pläne für eine E-Mobilitätsstrategie hervor, die das Land zum Vorreiter für nachhaltigen Verkehr auf dem afrikanischen Kontinent machen soll. „Die Einführung der Elektromobilität steht im Einklang mit dem nigerianischen Energy Transition Plan (ETP, der sich mit Emissionen, Luftverschmutzung und Energiesicherheit befasst und gleichzeitig eine grünere Zukunft für die Nigerianerinnen und Nigerianer sicherstellt", sagte Vizepräsident Kashim Shettima.