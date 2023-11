Noram beginnt Bohrkampagne der Phase VII, um hochgradige Schicht in der Tiefe nachzuverfolgen

Vancouver, British Columbia, Kanada – 21. November 2023 / IRW-Press / – Greg McCunn, President und CEO von Noram Lithium Corp. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) berichtet, dass das Unternehmen die endgültigen Genehmigungen des Bureau of Land Management in Nevada für ein 10 Infill-Bohrlöcher umfassendes Ressourcenerschließungsprogramm erhalten hat. Dieses hat das Ziel, das Vorhandensein einer zweiten hochgradigen Schicht zu testen, die Bohrdichte im hochgradigen Kern der Lagerstätte zu steigern und die Step-out-Bohrungen nach Südosten und Nordwesten abzuschließen, um das geologische Modell zu bestätigen.

Abbildung 1 – Geplante Bohrstandorte für das Bohrprogramm der Phase VII auf Lithiumprojekt Zeus

„Das Unternehmen hat Titan Drilling Ltd. aus Elko, Nevada, beauftragt. Sie leisten hervorragende Arbeit und sind mit dem Projekt vertraut, da sie schon zuvor mit uns auf dem Konzessionsgebiet Zeus zusammengearbeitet haben. Die Bohrungen bei CVZ-82 haben begonnen, und wir gehen davon aus, dass wir den Aktionären in den kommenden Wochen weitere Informationen liefern können. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir ein solches Projekt besitzen. Nach sechs vorangegangenen, sehr erfolgreichen Programmen war Noram stets in der Lage, hochgradige Mineralisierungszonen bei der Entnahme des Bohrkerns visuell zu identifizieren und anschließend durch Untersuchungsergebnisse zu bestätigen. Anhand der Färbung wissen wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist ein unglaublicher Vorteil eines solchen Projekts“, sagte Sandy MacDougall, Executive Chairman und Direktor. „Wir erwarten in naher Zukunft einige sehr aufregende Updates, da wir gerade erst das Ausmaß und den Umfang dieser Ressource zu verstehen beginnen.“

