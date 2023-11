In den letzten Wochen und Monaten befand sich die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining innerhalb einer Bodenbildungsphase. Diese könnte nun unmittelbar vor dem Abschluss stehen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Hecla Mining hieß es am 23.10. unter anderem „[…] Der obere Chart macht allerdings deutlich, dass sich Hecla Mining noch immer in einer aus charttechnischer Sicht prekären Lage befindet. Ein erster Versuch, den Widerstand bei 4,7 US-Dollar (unter anderem markantes Zwischenhoch von Ende August) zurückzuerobern, scheiterte krachend. Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie zur Umkehr. Hecla Mining muss nun aufpassen, dass der Rücksetzer nicht weiter Fahrt aufnimmt. Vor diesem Hintergrund wäre die erfolgreiche Verteidigung der 4,0 US-Dollar außerordentlich wichtig. Kurzum. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Hecla Mining muss über die 4,7 US-Dollar und sollte tunlichst nicht unter die 4,0 US-Dollar zurücksetzen.“

In der Folgezeit musste Hecla Mining erst einmal weitere Federn lassen. Kurzzeitig ging es für die Aktie noch einmal unter die eminent wichtige Zone um 4,0 US-Dollar. Der Rücksetzer mündete aber immerhin noch vor dem zuvor ausgebildeten Verlaufstief (3,55 US-Dollar).

Dieses Kursniveau brachte dann die Käufer zurück in den Markt. Flankiert wurde das Ganze von der Erholung bei Gold und Silber.

Die Finanzergebnisse für 3. Quartal 2023 fielen gemischt aus. Hecla Mining gab den Umsatz im 3. Quartal 2023 mit 181,906 Mio. US-Dollar an, nach 146,339 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2022. Für den aktuellen Berichtszeitraum wurde ein Nettoverlust in Höhe von -22,553 Mio. US-Dollar ausgewiesen, nach einem Verlust in Höhe von -23,664 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2022.

Kommen wir noch einmal auf die charttechnischen Aspekte zurück. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 4,7 US-Dollar würde die Bodenbildung entscheidend voranbringen. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 5,0 US-Dollar bzw. 5,5 US-Dollar.