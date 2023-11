In Süddeutschland ist Tanken am teuersten / Benzin in Berlin und Hamburg am günstigsten, Diesel in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen / Kraftstoffpreise um rund zehn Cent gegenüber Vormonat gesunken (FOTO)

München (ots) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind in den vergangenen

Wochen nicht nur spürbar gesunken, auch bei den regionalen Preisunterschieden

gab es erhebliche Veränderungen. Dies zeigt sich vor allem beim Benzinpreis, wie

die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern

ergibt. Für die Fahrer von Benzinern sind die beiden Stadtstaaten Berlin und

Hamburg derzeit die preiswertesten Bundesländer. In Berlin kostet ein Liter

Super E10 im Schnitt 1,686 Euro, in Hamburg als zweitplatziertem Land 1,723

Euro. Bei der letzten ADAC Auswertung Mitte Oktober lag Hamburg noch

abgeschlagen auf dem letzten Platz.



Am teuersten ist Benzin zurzeit in Süddeutschland. In Bayern müssen die

Autofahrerinnen und Autofahrer für einen Liter Super E10 im Mittel 1,785 Euro

bezahlen, in Baden-Württemberg sogar 1,793 Euro. Damit kann man aktuell in

Berlin Benzin 10,7 Cent je Liter billiger tanken als in Baden-Württemberg.