Friedberg (ots) - Die Emil Frey Gruppe, einer der renommiertestenAutomobilhändler Europas, und der chinesische Konzern Great Wall Motor vertiefenihre Zusammenarbeit und ergänzen diese um die Premium-Fahrzeuglinie GWM WEY. Zum20.11.2023 hat die Emil Frey Gruppe die Verantwortung für den Vertrieb von GWMWEY auf dem deutschen Markt und damit die vollständige Verantwortung für denlokalen Markt und die Markenentwicklung in Deutschland übernommen. Emil Freyvertreibt bereits unter anderem die GWM ORA Fahrzeuge aus dem Great Wall MotorKonzern und erweitert somit das Portfolio an attraktiven und hochmodernenchinesischen Fahrzeugen in seinem Angebot.Mit seinen hochwertigen Premium-Plug-in-Hybrid-SUVs präsentiert GWM WEYFahrzeuge mit modernster Technik sowie herausragender Sicherheit und einem hohenMaß an Komfort. Diesen Anspruch unterstreicht das Debüt-Modell, der GWM WEY 05,mit seiner Fünf-Sterne-Bewertung beim Euro NCAP(https://www.euroncap.com/en/results/wey/coffee+01/46621) - dem klassenbestenErgebnis im Testjahr 2022. Zudem überzeugt er mit einer elektrischen Reichweitevon bis zu 158 Kilometern nach WLTP** - damit ist der GWM WEY 05 das imelektrischen Betrieb derzeit reichweitenstärkste Plug-in-Hybrid-Fahrzeug auf demdeutschen Markt. Bereits Anfang nächsten Jahres wird mit dem GWM WEY 03 einkompaktes Premium-SUV folgen, das ebenfalls mit einem reichweitenstarkenPlug-in-Hybridantrieb und umfangreicher Ausstattung überzeugt.GWM WEY wird zukünftig unter dem Dach der O! Automobile GmbH, einem Unternehmender Emil Frey Gruppe, in Deutschland vertrieben werden. Das Unternehmen istbereits für den Vertrieb der GWM ORA Modelle in Deutschland verantwortlich undwird von Johannes Brandenburger geleitet. Der Verkauf wird über ein Händlernetzerfolgen, das mit etwa 50 Partnern starten wird und neben dem klassischenFahrzeugverkauf auch umfangreiche Service- und Beratungsangebote bieten wird.Immer einen Schritt vorausDie 2016 gegründete Premium-Fahrzeuglinie vereint führende Technologien miteinem modernen Design und hochwertiger Handwerkskunst - ganz dem Slogan "The WayForward". GWM WEY steht für Mut, Tatendrang, Selbstbestimmung und dem Spiriteines Pioniers. Mit dem Fokus auf das Fahrerlebnis stellt GWM WEY den Nutzer inden Mittelpunkt und beschleunigt den Wandel von Great Wall Motor von einemchinesischen Automobilhersteller zu einem globalen Technologieführer fürMobilität. Jack Wey, der CEO von GWM, versteht es, seine persönlichen familiärenWurzeln mit seiner Vorstellung von der Zukunft zu verknüpfen und in derPremium-Marke zu vereinen.