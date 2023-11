HEALWELL AI kündigt Beginn des Aktienhandels im OTCQX-Markt an und erhält DTC-Berechtigung

- Die Klasse-A-Aktien mit nachrangigem Stimmrecht von HEALWELL werden ab 21. November 2023 im OTCQX Best Market unter dem Börsensymbol „HWAIF“ gehandelt.

- Die DTC-Berechtigung sollte den US-Anlegern den Zugang zu den Aktien von HEALWELL erleichtern.

TORONTO, ONTARIO, 21. November 2023 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX), ein auf Datenwissenschaft und KI spezialisiertes Unternehmen mit dem Geschäftsschwerpunkt Präventivmedizin, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zum Handel im OTCQX Best Market (der „OTCQX-Markt“) zugelassen wurde und seine Klasse-A-Aktien mit nachrangigem Stimmrecht ab 21. November 2023 dort unter dem Börsensymbol „HWAIF“ gehandelt werden. HEALWELL gibt außerdem mit Freude bekannt, dass die Depository Trust Company („DTC“) die Klasse-A-Aktien mit nachrangigem Stimmrecht von HEALWELL zur elektronischen Verwahrung im DTC-System zugelassen hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Möglichkeit des Clearings und der Abwicklung des Handels mit seinen nachrangig stimmberechtigten Klasse-A-Aktien im OTCQX-Markt den US-Aktionären des Unternehmens einen nahtloseren Wertpapierhandel bieten wird.

„Dass wir mit Stolz die Zulassung zum Handel im OTCQX Best Market und unsere DTC-Berechtigung ankündigen können, ist ein wesentlicher Meilenstein für HEALWELL. Der Handel im OTCQX-Markt ist ein entscheidender Fortschritt in unserer US-Kapitalmarktstrategie, der es uns ermöglicht, unsere Reichweite zu vergrößern und den US-Anlegern den Zugang zu unseren Wertpapieren zu erleichtern“, freut sich Alexander Dobranowski, der CEO von HEALWELL. „Der OTCQX-Markt ist die höchste Marktstufe der OTC-Märkte, und wir sind überzeugt, dass dieser Erfolg uns bei unseren ehrgeizigen Wachstumsplänen – der Erweiterung unserer Investorengemeinschaft und der Steigerung unserer Liquidität an den nordamerikanischen Märkten – maßgeblich unterstützen wird.“

Um sich für den Handel im OTCQX-Markt zu qualifizieren, müssen Unternehmen strenge Finanzauflagen erfüllen, die beste Praxis in der Unternehmensführung vorweisen und nachweislich den geltenden Wertpapiergesetzen entsprechen. Im OTCQX-Markt sind sowohl multinationale Unternehmen, die US-Anleger erreichen wollen, als auch heimische Wachstumsunternehmen vertreten. Um zum Handel in diesem Marktsegment zugelassen zu werden, müssen sich Unternehmen einer entsprechenden Eignungsprüfung durch die OTC Markets Group unterziehen. US-Anleger finden den Echtzeitkurs und die entsprechenden Marktdaten auf https://www.otcmarkets.com/stock/HWAIF/overview. Der Handel der HEALWELL-Aktien an der TSX Exchange unter dem Börsensymbol „AIDX“ bleibt unverändert bestehen.