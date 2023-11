FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem Umfeld schwachen globalen Wachstums bevorzugt die Fondsgesellschaft DWS für 2024 europäische und japanische Aktien gegenüber US-Titeln. Zudem ergäben sich Chancen bei Unternehmensanleihen. Dies sagten die Experten der Fondsgesellschaft bei der Vorstellung ihres Jahresausblicks am Dienstag in Frankfurt.

Die Weltwirtschaft stehe aktuell auf einem fragilen Fundament und sollte 2024 eine Schwächephase erleben, hieß es. So dürften die USA zunächst in eine leichte Rezession abrutschen, da sich der scharfe Straffungszyklus der Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation noch nicht vollständig in der Wirtschaftstätigkeit widerspiegele, sagte Johannes Müller, Head of Research der DWS.