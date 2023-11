(Korrigiert wird im 4. Absatz, 2. Satz, die Angabe zur Kursbewegung. Das Papier war seit Jahresbeginn bis Anfang November auf fast das Zweieinhalbfache rpt Zweieinhalbfache angezogen.)

PLANEGG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Morphosys hat in klinischen Tests einen Durchbruch mit seinem Hoffnungsträger Pelabresib erzielt. In einer zulassungsrelevanten Studie trafen die Bayern ihr wichtigstes Ziel und wollen nun Mitte kommenden Jahres einen Zulassungsantrag in den USA und in Europa beantragen. Analysten stieß allerdings auf, dass das Medikament die Symptome des seltenen Blutkrebs Myelofibrose ungenügend verbessern konnte. Einige Experten bezweifeln, dass die Zulassung erfolgen wird. An der Börse brach die Aktie deshalb am Dienstag massiv ein und baute damit die Verluste der vergangenen Tage aus.