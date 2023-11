(neu: Aussagen aus der Analystenkonferenz, neuer Analyst, Kurs)

PLANEGG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Morphosys hat in klinischen Tests einen Durchbruch mit seinem Hoffnungsträger Pelabresib gegen den seltenen Blutkrebs Myelofibrose erzielt. In einer zulassungsrelevanten Studie trafen die Bayern ihr wichtigstes Ziel und wollen nun Mitte 2024 die Zulassung in den USA und in Europa beantragen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Zulassung erhalten", sagte Unternehmenschef Jean-Paul Kress auf einer Analystenveranstaltung am Dienstagnachmittag und sprach von "starken Daten". An der Börse stürzte die Aktie dennoch ab. Fachleute hatten zuvor wegen einiger Teilresultate der Studie Zweifel an einer Genehmigung durch die Behörden angemeldet.

Zuletzt stand das Papier noch mit rund 23 Prozent im Minus, nachdem es am Morgen zeitweise um ein Drittel auf ein Tief seit April eingebrochen war.