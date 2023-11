DAX pendelt wieder um 15.930 Punkte

Zuvor hieß es im Insight: "Der DAX ist aktuell überkauft, könnte aber durch die allgemeine Markteuphorie weiter angetrieben werden und den Fibonacci-Fächer im Bereich von 16.000 Punkten erreichen. Spätestens hier sollte der DAX dann die überfällige Korrektur einleiten. In der Folge ist aber wohl mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Im Blick steht für den weiteren Kursverlauf unverändert der 10er-EMA im Tageschart. Solange der 10er-EMA nicht mehr unterschritten wird, ist mit kurzfristig weiter steigenden Kursen zu rechnen. Möglicherweise erreicht der DAX sein Verlaufshoch im Bereich von 16.000 Punkten am Fibonacci-Fächer und prallt wieder nach unten ab, um die überfällige Korrektur einzuleiten. Weiterhin ist aber nur von einer temporären Korrektur auszugehen, mit in der Folge wieder steigenden Kursen."

Im bisherigen Verlaufshoch wurden 15.950 Punkte erreicht, möglicherweise war dies bereits das Verlaufshoch. Aktuell sieht es so aus, dass der DAX nach dem wochenlangen Kursanstieg nicht mehr die Kraft hat auch noch den Fibonacci-Fächer nach oben zu durchbrechen. Ein Rücklauf sollte weiterhin zunächst den 10er-EMA anlaufen. Im Bereich um den 10er-EMA entscheidet sich dann, ob die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt wird, oder ob es zu einem Kursrutsch unter den 10er-EMA kommt und sich die Korrektur weiter ausdehnt. Kann der DAX hingegen direkt über den Fibonacci-Fächer und 16.000 Punkte hochziehen, wäre mit einem Anstieg bis 16.200 Punkte zu rechnen.