FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Er konnte nicht an die Kursgewinne der vergangenen beiden Handelstage anknüpfen und der Sprung über die Marke von 1,10 US-Dollar gelang nicht. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0940 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0955 (Montag: 1,0928) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9128 (0,9150) Euro.

Der Euro profitierte in den vergangenen Handelstagen von einer Dollar-Schwäche. Seit Beginn des Monats ist der Kurs um fast vier Cent gestiegen. An diesem Dienstag konnte die Gemeinschaftswährung aber kaum noch zulegen. Devisenexperten der Commerzbank sehen mittlerweile keinen Grund mehr für einen "ausgeprägten Pessimismus" in Bezug auf den Dollar.