Die Aktien des Krebsmedikament-Spezialisten Morphosys erlebten am Dienstag einen drastischen Kurssturz. Der Aktienkurs fiel um fast ein Drittel auf 14,52 Euro, verglichen mit über 146 Euro im Januar 2020. Die Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib wurden als gemischt beschrieben. Während das Hauptziel erreicht wurde, gab es bei den sekundären Endpunkten - der Verbesserung der Krankheitssymptome - nicht durchweg eine statistisch signifikante Verbesserung. Analysten prognostizierten eine massive Kursschwäche und eine unterdurchschnittliche Reaktion des Marktes. Einige sehen jedoch mögliche Einstiegschancen. Die Aktien von Morphosys waren am Vorabend zunächst stark angestiegen, bevor sie wieder fielen. Ein weiterer Rückgang würde den niedrigsten Stand seit 2009 bedeuten. Anfang 2020 war das Unternehmen an der Börse über vier Milliarden Euro wert, jetzt beträgt der Wert nur noch etwas über 500 Millionen Euro. Weitere Einzelheiten werden in einer Telefonkonferenz und auf der ASH-Konferenz am 9. Dezember besprochen.