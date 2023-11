Gold attackiert aktuell den eminent wichtigen und womöglich auch richtungsweisenden Preisbereich von 2.000 US-Dollar. Noch kann die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold nicht nachhaltig davon profitieren.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Kinross Gold vom 31.10. überschrieben wir bereits mit „Aktie steht noch auf der Bremse“. Diese Überschrift hätten wir auch getrost heute verwenden können, denn noch immer dominiert aus charttechnischer Sicht eine eher verhaltene Kursentwicklung. So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 31.10. unter anderem „[…] Der Goldproduzent wird am 08. November die aktuellen Quartalsergebnisse bekanntgeben. Ob von diesen Rückenwind ausgehen wird, bleibt abzuwarten. Positive Impulse wären mit Blick auf die aktuelle charttechnische Konstellation allerdings willkommen. Aus charttechnischer Sicht sind die aktuellen Konsolidierungstendenzen deutlich zu erkennen. Der Aktie gelang es in den letzten Tagen nicht, die markante Widerstandszone um 5,5 US-Dollar zu überwinden und so die Tür in Richtung 6 US-Dollar aufzustoßen. Noch ist die aktuelle Rückzugsbewegung nicht bedrohlich, doch sollte sie auf 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar begrenzt bleiben, um nicht doch noch bedrohlich zu werden.“



Aus charttechnischer Sicht entwickelte sich in den darauffolgenden Tagen (und Wochen) eine Seitwärtsbewegung. Kinross Gold unternahm zwar hin und wieder Versuche, den Widerstandsbereich um 5,5 US-Dollar / 5,6 US-Dollar zu überwinden, doch ein nachhaltiger Erfolg sprang dabei für die Aktie nicht heraus; bislang zumindest.

Sollte es Kinross Gold doch noch gelingen, die 5,5+ US-Dollar signifikant zu überwinden, könnten sich weitere Kursgewinne in Richtung 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar anschließen. Selbst eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 7,0 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Um auf der Unterseite nicht doch noch in Bedrängnis zu geraten, sollten etwaige Rücksetzer auf den Bereich von 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar begrenzt bleiben.

Unter fundamentalen Aspekten standen zuletzt die Q3-Daten des Unternehmens im Fokus. Kinross Gold präsentierte Anfang November ein robustes Zahlenwerk; nicht mehr und nicht weniger. Der Umsatz belief sich im Septemberquartal 2023 auf 1,102 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn wurde mit 109,7 Mio. US-Dollar angegeben. Zum Vergleich: Im 3. Quartal 2022 verzeichnete Kinross Gold einen Umsatz in Höhe von 0,856 Mrd. US-Dollar und einen Nettogewinn in Höhe von 65,9 Mio. US-Dollar.