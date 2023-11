Sinkende Wohnungspreise in Berlin / Kaufpreisspiegel der LBS NordWest zeigt leichte Marktberuhigung (FOTO)

Berlin (ots) - Die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen sind im dritten

Quartal 2023 in fast allen Berliner Bezirken gesunken. Der mittlere

Angebotspreis für ganz Berlin liegt derzeit bei 5.380 Euro pro Quadratmeter

Wohnfläche , 2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.



"Dass der Preisdruck bei Gebrauchtwohnungen nachlässt, ist zunächst eine gute

Nachricht, allerdings bleibt das Niveau weiterhin hoch und immer weniger

Normalverdiener können sich in Großstädten noch Wohneigentum leisten. Daher muss

die Wohneigentumsförderung dringend wieder auf den Bestandskauf erweitert

werden, zumal Altbauten meist auch noch energetisch modernisiert werden müssen",

erklärt LBS NordWest-Chef Jörg Münning.





Die Top-3-Bezirke in BerlinDie höchsten Wohnungspreise werden in Mitte verlangt. Der Standardpreis beträgthier 6.345 Euro pro Quadratmeter. Für eine gebrauchte Eigentumswohnung im Wertvon 412.000 Euro muss ein durchschnittlicher Berliner Haushalt 9,3Jahresnettoeinkommen aufbringen, hat empirica berechnet.Die Preise für Wohnungen im gehobenen Segment liegen in Mitte deutlich jenseitsder 8.000-Euro-Marke (ab 8.360 Euro/qm aufwärts). Das betrifft ein Viertel allerAngebote in diesem Bezirk.Auf dem zweiten Platz der Berliner Preisskala liegt Charlottenburg-Wilmersdorf.Für eine Bestandswohnung wird ein mittlerer Quadratmeterpreis von 6.286 Euroverlangt. Gleichzeitig ist hier die durchschnittliche Wohnfläche deutlich höherals im übrigen Stadtgebiet, so dass für einen mittleren Objektpreis von 490.000Euro sogar elf Jahresnettoeinkommen erforderlich sind.Standardpreise über 6.000 Euro finden sich auch in Friedrichshain-Kreuzberg.Wohnungskäufer müssen hier im Mittel 6.196 Euro pro Quadratmeter aufwenden. Dasentspricht umgerechnet 9,7 durchschnittlichen Jahresnettoeinkommen in Berlin.Marzahn-Hellersdorf und Spandau weiterhin am günstigstenWer in Berlin nach günstigen Wohnungsangeboten sucht, wird am ehesten inMarzahn-Hellersdorf oder Spandau fündig. Hier sanken die Preise im Verlauf einesJahres noch einmal deutlich stärker (- 5 % bzw. - 4 %) als im BerlinerDurchschnitt. In beiden Bezirken werden als Standardpreise für gebrauchteEigentumswohnungen aktuell rund 3.900 Euro pro Quadratmeter verlangt. Für einObjekt der mittleren Preiskategorie muss ein Haushalt umgerechnet zwischen 6 und6,6 Jahresnettoeinkommen aufbringen. Ein Viertel der Angebote in Spandau gibt essogar für weniger als 3.200 Euro.Zehn Bezirke mit rückläufigen PreisenDie Preisentwicklung in Berlin hat sich bei Bestandswohnungen mittlerweileumgekehrt. In zehn von zwölf Bezirken sanken die Standardpreise um bis zu 7Prozent. Lediglich in Mitte (+ 2 %) und Charlottenburg-Wilmersdorf (+ 1 %) gabes noch leichte Zuwächse gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Den aktuellen Kaufpreisspiegel für die Hauptstadt hat das Institut empirica imAuftrag der LBS NordWest zusammengestellt. Die Auswertung basiert auf denImmobilienangeboten in den Berliner Tageszeitungen sowie in den Online-Portalen.Pressekontakt:Jörg SawatzkiUnternehmenskommunikation_____________________________________LBS Landesbausparkasse NordWestKattenbrookstrift 33, 30539 HannoverTelefon: 0511 / 926-6866Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172636/5654625OTS: LBS NordWest