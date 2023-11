Epische Risiko-Rallye: BofA-Stratege rät, diese Anlageklassen zu ignorieren!

Nach dem jüngsten Tiefstand des S&P 500 am 27. Oktober gab es laut BofA-Stratege Michael Hartnett eine "epische Risiko-Rallye", gekennzeichnet durch sinkende Spreads bei Hochzinsanleihen und Anstiege bei Small Caps, Aktien von US-Regionalbanken, notleidenden Tech-Unternehmen und China-exponierten Vermögenswerten. Hartnett rät Anlegern, dies zu "ausblenden". Der Bullen- und Bärenindikator der Bank of America hat in den letzten fünf Wochen ein konträres Kaufsignal gegeben, was in der Vergangenheit zu einem durchschnittlichen Anstieg der Aktien um ein bis drei Prozent geführt hat. Für den S&P 500 würde dies ein Ziel von etwa 4.650 Punkten bedeuten. Risikoreichere Anlagen haben sich im November erholt, da Investoren von einem Ende der Zinserhöhungskampagne der US-Notenbank Federal Reserve ausgehen und die Inflationszahlen den Optimismus über eine Abschwächung der Politik verstärken. Globale Aktienfonds haben in der Woche bis zum 15. November 23,5 Milliarden US-Dollar angezogen. Hartnett warnt jedoch, dass ein weiterer Rückgang der Renditen als rezessiv empfunden und zu einem Abwärtsrisiko führen würde.