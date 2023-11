Automation Anywhere meldet ein starkes drittes Quartal im Geschäftsjahr 2024 dank generativer KI-gestützter Geschäfte, großer Unternehmenskunden und globaler Dynamik

SAN JOSE, Kalifornien, 21. November 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , der führende Anbieter von intelligenter Automatisierung, der KI in allen Bereichen eines Unternehmens zum Einsatz bringt, gab heute die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt, die durch neue generative, KI-gestützte Automatisierungsprodukte, Großkundenverträge und die globale Verkaufsabwicklung vorangetrieben wurden. Mit seiner starken Leistung und Dynamik in den globalen Regionen berichtete das Unternehmen, dass der Dollarwert von Großaufträgen im Jahresvergleich um mehr als 35 Prozent gestiegen ist, was dem Unternehmen hilft, die Rentabilität über Plan zu erreichen.

„Die Ergebnisse des dritten Quartals haben unsere Ziele bei allen wichtigen Kennzahlen übertroffen. Das große Wachstum bei den Geschäftsabschlüssen ist ein deutliches Zeichen dafür, dass unsere Plattform von den Kunden zunehmend für die Transformation von Unternehmen genutzt wird", so Mihir Shukla, CEO und Mitgründer von Automation Anywhere. „Unsere GenAI-gestützten Lösungen und Anwendungsfälle trugen zu 30 Prozent der Auftragseingänge bei. Dies bestätigt, dass die Kunden die leistungsstarke Kombination von KI- und Automatisierungstechnologien suchen, um ihre komplexen Herausforderungen zu lösen. Die Kombination aus starker Umsatzentwicklung und disziplinierter Kostenkontrolle ermöglichte es uns, in Wachstum zu investieren. Der Aufbau eines dauerhaften 'Rule of 40'-Unternehmens ist eines unserer Ziele und unsere Finanzergebnisse sind ein greifbares Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Wichtige Business Highlights

Große Geschäfte mit einem Jahreswert von mehr als 100.000 Dollar machten mehr als 50 Prozent der Auftragseingänge in diesem Quartal aus.

machten mehr als 50 Prozent der Auftragseingänge in diesem Quartal aus. Starke Auftragseingänge in den Regionen Nordamerika, APJ , Indien und Naher Osten führten zu einer robusten Geschäftsentwicklung im Enterprise-Geschäft.

Mehr als 50 Prozent der Kunden haben die generativen KI-Automatisierungspakete des Unternehmens heruntergeladen und können auf sichere Weise Automatisierungslösungen der nächsten Generation mit branchenführenden KI-Modellen von Anthropic , AWS , Google Vertex AI, Microsoft Azure OpenAI Service und OpenAI ChatGPT Enterprise entwickeln.

branchenführenden Anthropic AWS Vertex Azure ChatGPT Ein großer Kundenstamm, eine hohe Kundenbindung und eine anhaltende Produktführerschaft führten zu einem verbesserten Cashflow und einer starken Bilanz.

„Die Verbesserung der Produktivität ist einer der Hauptschwerpunkte für Unternehmen, die GenAI einsetzen, und ein wichtiger Grund für die schnellen und zunehmenden Investitionen in diese Technologie", so Maureen Fleming, AI and Automation Research Vice President bei IDC. „Die Konvergenz von Cloud, Automatisierung und GenAI zur Bereitstellung fortschrittlicher Funktionen, die auf Effizienz und Produktivität abzielen, wird die Leistung in Unternehmen steigern – und das Wachstum für die Anbieter dieser konvergenten Dienste."