JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel angesichts der blockierten Übernahme von Kansai Paints auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die südafrikanische Kartellbehörde habe mit ihrer Verfügung den gesamten Deal blockiert, nachdem bereits die Wettbewerbskommission ihr Veto eingelegt hatte, schrieb Analyst Chris Counihan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Positiv daran sei, dass die Verschuldung in der Bilanz somit verringert werde. Negativ sei, dass der Chemie- und Farbenspezialist nicht in der Lage sei, über Zukäufe in den wachstumsstärkeren Deko-Märkten zuzulegen./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 09:50 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2023 / 09:50 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,98EUR gehandelt.