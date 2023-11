Xinhua Silk Road Wuliangye beteiligt sich intensiv am APEC CEO Summit 2023

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye hat sich

als Platin-Sponsor und exklusiver chinesischer Spirituosenpartner intensiv am

APEC CEO Summit 2023 und einer Reihe von Begleitveranstaltungen beteiligt, die

vom 14. bis 16. November (Ortszeit) in San Francisco (USA) stattfanden.



Während des Gipfels gestaltete Wuliangye sorgfältig eine thematische

Ausstellungshalle mit chinesischem Charme, um die handwerklichen Brautechniken,

die ausgezeichnete Qualität und das kulturelle Erbe der Harmonie seiner Produkte

auf mehrdimensionale Weise zu präsentieren und seine Kernprodukte umfassend

vorzustellen, was bei den Vertretern, die am Gipfel teilnahmen, große

Aufmerksamkeit und viel Lob hervorrief.