ADGM, der führende Klimafinanzierungs-Hub der Region, gibt seine Rolle als Hauptpartner bei der COP28 bekannt

ADGM wird das „Climate Finance Action Pavilion" veranstalten und sein florierendes Klima-Finanzökosystem präsentieren.

ADGM hat den ersten umfassenden Regulierungsrahmen für nachhaltige Finanzen und Umweltinstrumente der Region erfolgreich in seinen Kapitalmarktrahmen eingeführt und die weltweit erste regulierte freiwillige CO2-Börse AirCarbon Exchange (ACX) in seine Gerichtsbarkeit gebracht.

ADGM ist Vorsitzender derUAE Sustainable Finance Working Group (SFWG), bestehend aus Aufsichtsbehörden der VAE, Bundesministerien und Börsen.

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 21. November 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Global Market (ADGM), das internationale Finanzzentrum der Hauptstadt der VAE, gab heute seine Ernennung zum „Hauptpartner zur Klimafinanzierung" auf der COP28 bekannt, die vom30. November bis zum12. Dezember 2023 in den VAE laufen soll. Diese Partnerschaft unterstreicht die strategische Positionierung der ADGM als führendes Klima-Finanzdrehkreuz in der Region. Der ADGM unterstützt die Kapitalbildung und -bereitstellung sowie die Entwicklung und Einführung innovativer Finanzprodukte und -regulierungen, um Fortschritte beim Schließen einer geschätzten Kapitallücke von 11 Billionen US-Dollar bis 2050 und der vollständigen Reduktion von Emissionen zu erzielen.

Als Hauptpartner zur Klimafinanzierung, wird ADGM eine Reihe strategischer Verhandlungen und interaktiver Diskussionen in den blauen und grünen Zonen veranstalten, die sein florierendes Klima-Finanzökosystem während des COP28 präsentieren.

ADGM wird am Thementag „Finance, Trade & Gender Equality" auf der COP28 vorstellen und wird außerdem am4. Dezember 2023 seine sechste Ausgabe desAbu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) in Partnerschaft mit Masdar, einer großen Initiative innerhalb der Abu Dhabi Sustainability Week Plattform, veranstalten. Die diesjährige ADSFF ist von besonderer Bedeutung, da sie das Jahr der Nachhaltigkeit der Vereinigten Arabischen Emirate markiert und als globale Plattform dient, um das Engagement einflussreicher internationaler Führungspersönlichkeiten zur Bewältigung der weltweiten Finanzierungslücke von 11 Billionen US-Dollar im Bereich Klima zu vereinen. Sie repräsentiert gleichzeitig die Vereinigten Arabischen Emirate und Abu Dhabi als „Hauptstadt des grünen Kapitals".