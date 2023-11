Thyssenkrupp Nucera wächst - operatives Ergebnis leicht positiv

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera ist zum Ende seines Geschäftsjahres noch einmal gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahr habe der Umsatz der Monate Juli bis September infolge der Abwicklung des großen Auftragsbestandes in der Wasserelektrolyse "stark" zugelegt, teilte der SDax -Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Dortmund mit. Der Auftragseingang des vierten Geschäftsquartals liege aber unter dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei leicht positiv. Konkrete Zahlen nannte Thyssenkrupp Nucera nicht. Die Aktie legte nachbörslich leicht zu.

An diesem Mittwoch will der Mutterkonzern Thyssenkrupp seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) vorlegen. Thyssenkrupp hält nach Nucera-Angaben gut 50 Prozent der Anteile an der Wasserstofftochter.

Thyssenkrupp Nucera will den vollständigen Bericht am 18. Dezember vorlegen./ngu/jha/