LOS ANGELES, 21. November 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber von hochwertigen Videospielen, kündigt den zweiten Closed Beta Test (CBT) für PARAGON: THE OVERPRIME auf der PlayStation 5 an. Der CBT wird vom 15. Dezember 2023 bis zum 8. Januar 2024 (UTC+9) in den Vereinigten Staaten und Europa laufen. Spieler können sich einen Platz sichern und sich noch heute auf der Website von PARAGON anmelden. Die Zugangscodes werden den Teilnehmern ab dem 14. Dezember zugestellt.

Dieses neue CBT fügt drei neue Helden aus der PC-Version hinzu: Morigesh, Yin und Marty, von der südkoreanischen virtuellen Girl Group MAVE: geschaffen von Metaverse Entertainment. MAVE: besteht aus vier virtuellen Mitgliedern (SIU:, ZENA:, TYRA: und MARTY:), die durch eine Kombination aus 3D-Rendering und Scan-Technologie geschaffen wurden.

Basierend auf dem Feedback der Spieler wurden für den anstehenden geschlossenen Beta-Test (CBT) mehrere Änderungen vorgenommen, darunter ein alternatives D-Pad-Layout, um eine flexiblere Steuerungsmethode zu bieten, eine automatische Kauffunktion für In-Game-Artikel sowie Verbesserungen des Dual Sense-Navigationssystems für den allgemeinen Spielkomfort.

PARAGON: THE OVERPRIME ist ein team-basiertes TPS Action MOBA, das jeder kostenlos auf dem PC spielen kann und auch für PlayStation 5 erhältlich sein wird. Die Spieler spielen im 5 gegen 5-Modus und arbeiten mit ihren Teamkollegen zusammen, um das Prime-Schlachtfeld zu erobern. Das Spiel zeichnet sich durch strategische Aktionen und rasante Kämpfe zweier Teams aus, die versuchen, die gegnerischen Territorien zu vernichten. Spieler können einen der vielen mächtigen Helden auswählen und deren einzigartige Fähigkeiten nutzen: Warrior, Support, Ranger, Caster, Tank und Assassin. Das Spiel wird vollständiges Crossplay zwischen PC- und PS5-Plattformen bieten, um sicherzustellen, dass es immer Spieler gibt, mit denen man Matchmaking betreiben kann, und dass die Spieler in der Lage sein werden, mit ihren Freunden in Matches einzusteigen, egal auf welcher Plattform sie sich befinden.

Um über alle News und Updates zu PARAGON: THE OVERPRIME auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie bitte der offiziellen Webseite der Marke, Discord und Twitter.

Informationen zur Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein führender Entwickler und Herausgeber von Handyspielen, die weltweit hohe Umsätze erzielen. Mittels leistungsstarker Franchise-Unternehmen und Kooperationen mit renommierten IP-Inhabern strebt Netmarble danach, das Spielerlebnis zu verbessern und das Publikum in aller Welt zu unterhalten. Als Muttergesellschaft von Kabam und SpinX Games und Hauptaktionär von Jam City und HYBE (ehemals Big Hit Entertainment) umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble auch Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross und in Kürze erscheinende PC-Spiele wie Paragon: The Overprime. Weitere Informationen finden Sie auf http://company.netmarble.com.

