"Heimat der Shatian-Pomelos in China" - Der Kreis Rong in Guangxi fördert Verbesserungen und Modernisierung der Pampelmusenwirtschaft in Shatian

Yulin, China (ots/PRNewswire) - In den letzten Tagen fanden im Kreis Rong in

Guangxi das "Rong County Shatian Pomelo Cultural Tourism Festival 2023" und das

"Meeting of Overseas Chinese in Guangxi and Shatian Pomelos of Beautiful Rong

County - Tour of Homeland by Overseas Chinese" statt.



Bei der Eröffnungszeremonie wurde den Gewinnern die Auszeichnung "Shatian Pomelo

Quality Assessment Gold Prize" verliehen. Darüber hinaus wurden laut der

Werbeabteilung des Komitees des Kreises Rong touristische Routen vorgestellt,

die sich um Themen wie die Heimat der Überseechinesen und den Charme der Heimat

der Shatian-Pomelos drehen, sowie die Ausstellung und der Verkauf einzigartiger

regionaler Produkte und das Duqiao Mountain Music Camping Festival angeboten.

Mit den Shatian Pomelos als Mittelpunkt der Veranstaltung ermöglichten diese

Aktivitäten den Gästen aus verschiedenen Gegenden, die Freuden des Pflückens von

Shatian Pomelos zu erleben. Sie genossen den Geschmack verschiedener

Shatian-Pomelo-Produkte, erlebten den Charme vonShatian-Pampelmusenstichen,

-papierschnitten und -malerei und schwelgten in der Magie des Heimatlandes der

Übersee-Chinesen, um an der Fröhlichkeit der Ernte und dem schönen Leben

teilzuhaben.