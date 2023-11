Globaler Wettbewerb zur Verkostung von Liubao-Tee in Wuzhou

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wuzhou, China (ots/PRNewswire) - In diesen Tagen fand in Wuzhou in dersüdchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang der Globale Wettbewerb zurVerkostung von Liubao-Tee statt. 541 Proben wurden insgesamt beim Wettbewerbeingereicht. Es nahmen nicht nur zahlreiche Teeunternehmen und leidenschaftlicheTeeliebhaber aus China daran teil, sondern auch internationale Teilnehmer ausLändern wie Malaysia, Vietnam und Singapur brachten ihren kostbaren Liubao-Teein den Wettbewerb mit ein. Die Proben wurden in 14 Gruppen unterteilt. Nacheiner Beurteilung und Bewertung durch ein Team aus nationalen undinternationalen Teeexperten sowie Liubao-Teesammlern wurden insgesamt 55 "Königedes Tees" mit sieben Sternen ausgewählt.Nach Angaben des Wuzhou Tea Industry Development Service Center stammtLiubao-Tee aus der Stadt Liubao in Wuzhou in der autonomen Region GuangxiZhuang. Die jährliche Durchschnittstemperatur in der Stadt Liubao liegt bei 21,2Grad Celcius und die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt 1.500 mm. Überdas Gebiet verstreut liegen steile, wolkenverhangene Felsen, von denen vielezwischen 1.000 und 1.500 m hoch sind. Die reichlich vorhandeneSonneneinstrahlung und die guten Wasserressourcen schaffen ideale Umwelt- undKlimabedingungen für das Wachstum von Teesträuchern. Während der Herrschaft desKaisers Jiaqing aus der Qing Dynastie wurde Liubao-Tee wegen seines"Betelnussdufts" geschätzt, der sich durch "Röte, Reichhaltigkeit, Reinheit undein gereiftes Aroma" auszeichnete. Er entwickelte sich zu einer der bestenTeesorten Chinas und wurde landesweit konsumiert. Gegen Ende der Qing-Dynastiereisten Scharen chinesischer Arbeiter über das südchinesische Meer, um imAusland Arbeit zu finden. Die durststillenden, magenstärkenden und anderengesundheitsfördernden Eigenschaften des Liubao-Tees sowie seine langeHaltbarkeit, machten ihn bei den Übersee-Chinesen beliebt. Daher wurde er auchbei Teetrinkern in Ländern wie Malaysia und Singapur immer beliebter.Die Forschungsergebnisse aus einer Gesundheits- und Ernährungsstudie, die voneinem Team unter der Leitung von Liu Zhonghua, Akademiker an der ChinesischenAkademie der Technikwissenschaften und Professor an der Hunan AgriculturalUniversity, durchgeführt wurde, erklären die Funktionsweise undwissenschaftlichen Mechanismen hinter den zahlreichen Vorteilen, die mit demLiubao-Tee in Verbindung gebracht werden. Dazu gehören Fett- undGewichtsreduktion, Senkung des Blutzuckerspiegels, Harnsäuresenkung,Lebergesundheit, Magen- und Darmkoordination, Anti-Aging und entzündungshemmendeFunktionen, Schutz vor Strahlung, Verbesserung des Immunsystems und vieles mehr.