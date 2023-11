Warren Buffett hat seit Jahresbeginn Aktien im Wert von rund 23,6 Milliarden US-Dollar verkauft, was ihn zu einem Nettoverkäufer macht - im Gegensatz zu 2022, als er ein Nettokäufer war. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway beendete das dritte Quartal mit einem Rekordbestand an Barmitteln von 157,2 Milliarden US-Dollar. Dies spiegelt laut Analysten Buffetts "Geduld" wider, die er als Schlüssel zum erfolgreichen Investieren sieht. Berkshire verkaufte im dritten Quartal Positionen in General Motors, Procter & Gamble und Johnson & Johnson und reduzierte seine Beteiligungen an HP, Amazon und Chevron. Die Beteiligung an Apple, die nun die Hälfte des Berkshire-Aktienportfolios ausmacht, blieb unverändert. Analysten interpretieren dies als Zeichen von Buffetts Vertrauen in Apple und als Vorsicht gegenüber anderen Unternehmen.