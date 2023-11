WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen eine vorsichtige und zurückhaltende Vorgehensweise in Aussicht gestellt. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed waren sich alle Mitglieder der Notenbank einig, dass künftige geldpolitische Entscheidungen datenabhängig seien. Die Daten der kommenden Monate dürften zeigen, in welchen Ausmaß sich der Rückgang der Inflation fortsetzen werde.

Auf ihrer November-Sitzung hatte die Fed ihre Leitzinsen nicht weiter angehoben und den weiteren geldpolitischen Kurs weitgehend offen gelassen. Aus jüngsten Zinsprognosen der Notenbanker ging allerdings hervor, dass in diesem Jahr eine weitere Anhebung für möglich gehalten wird.

Zuletzt hatte die Fed ihre Leitzinsen im Juli angehoben und seitdem unverändert in der Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen. Zuvor hatten die Notenbanker den Leitzins in eineinhalb Jahren um insgesamt 5,25 Prozentpunkte angehoben. So stark und rasch wurde die US-Geldpolitik in den vergangenen Jahrzehnten nur selten gestrafft. Hintergrund ist die hohe Inflation, die im vergangenen Jahr bis auf gut neun Prozent gestiegen war.

Mittlerweile hat sich die Inflation in den USA aber deutlich abgeschwächt. Die Inflationsrate lag zuletzt im Oktober bei 3,2 Prozent. In den vergangenen Tagen hatte sich verschiedene Mitglieder der Fed zufrieden mit der jüngsten Preisentwicklung gezeigt. Allerdings wurde aber auch davor gewarnt, dass bis zum Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent noch eine Strecke Weges zurückzulegen ist.

An den Finanzmärkten hat die Veröffentlichung des Fed-Protokolls keine nennenswerten Kursreaktionen ausgelöst. Der Kurs des Euro hielt sich am Abend knapp über der Marke von 1,09 US-Dollar./jkr/ngu