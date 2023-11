Nach einem viermonatigen Rückgang sind die Rohölpreise wieder gestiegen. Das Sekretariat der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gab bekannt, dass der Korbpreis für ein Barrel Rohöl zu Wochenbeginn auf 84,44 US-Dollar gestiegen ist, ein Plus von 3,36 US-Dollar gegenüber dem vergangenen Freitag. Dieser Anstieg wird durch Öl-Future-Wetten von Händlern unterstützt, die auf eine Verlängerung der Produktionskürzungen durch die Opec und ihre Verbündeten (Opec+) spekulieren. Saudi-Arabien, ein wichtiger Akteur auf dem globalen Ölmarkt, plant angeblich, seine seit Juli laufende Produktionskürzung bis ins nächste Jahr zu verlängern. Allerdings befindet sich das Land in einer schwierigen Lage, da es einerseits die Preise durch eine Begrenzung des Angebots hochhalten möchte, andererseits aber auch einen weiteren Rückgang des Gesamtmarktanteils riskiert. Es wird erwartet, dass die OPEC+-Mitglieder tiefere Kürzungen in Erwägung ziehen, was den Ölpreis weiter stützen könnte. Der schwächere US-Dollar unterstützt ebenfalls die Ölpreise, da Rohöl in US-Dollar gehandelt wird.