In der Spitze markierte Baidu aufgrund der weltweiten Geldschwemme im März 2021 noch ein Rekordhoch von 354,82 US-Dollar, musste sich aber von den hohen Bewertungen schnell wieder verabschieden und fiel auf einen fairen Bewertungskurs um 134,00 US-Dollar zurück. Im abgelaufenen und diesem Jahr wurde mehrfach das Niveau von 100,00 US-Dollar getestet und konnte in jedem Fall erfolgreich verteidigt werden. Genauso Ende Oktober, wo die Aktie wieder auf Käufer traf und derzeit eine Erholungsbewegung vollzieht. Verläuft die Erholung genauso wie die letzten, könnten sich bald weiter dynamische Kursgewinne blicken lassen.

Unter der Annahme einer nun gestarteten Erholungsbewegung sollte Baidu mindestens über den 50-Wochen-Durchschnitt bei 115,76 US-Dollar zulegen, dies könnte zeitgleich mit einem nachhaltigen Ausbruch über den Horizontalwiderstand von 116,00 US-Dollar einhergehen. In der Folge könnte Baidu im Anschluss an 126,81 und darüber 135,11 US-Dollar ansteigen und den kürzlich aufgebauten Boden dadurch weiter untermauern. Ein bärisches Szenario für die Aktie würde sich dagegen unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 103,32 US-Dollar ergeben, in diesem Szenario müssten sich Anleger auf Verluste zunächst auf 100,89 US-Dollar einstellen, darunter sogar in den zweistelligen Bereich von 95,85 US-Dollar. Anhaltspunkte für letzteren Fall werden derzeit allerdings nicht gesehen.

Baidu Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Baidu Inc. Strategie für steigende Kurse WKN: MD8A2V Typ: Faktor akt. Kurs: 0,73 – 0,74 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 10,860 Euro Basiswert: Baidu Inc. Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 113,42 US-Dollar Laufzeit: endlos Kursziel: 1,33 Euro Faktor: 4,0 Kurschance: + 80 Prozent Morgan Stanley Zertifikate