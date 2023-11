Am Vortag wurde eine Short-Position im Bereich des 50er-EMA eröffnet, der oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension gilt. Diese Short-Position wurde eng bei 285 Euro abgesichert, sollte es doch zu einem Durchbruch nach oben kommen. Kommt es hingegen zur erwarteten Korrektur, wäre ein Rücklauf zum 10er-EMA zu erwarten. Darunter zur Unterstützung bei 216 Euro.

Sartorius - Abprall am 50er-EMA nach unten oder nachhaltiger Durchbruch nach oben?

