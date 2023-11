Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nach-Bus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

DAX – klopft weiter am Widerstand an

DAX update

Auch wenn die Aufwärtsdynamik zunächst etwas nachgelassen hat, besteht die Chance auf einen Ausbruch nach oben. Bremsend dürften die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren wirken, was sich derzeit auch zeigt. Allerdings ist es nicht unüblich, dass nach einem solch steilen Anstieg eine Gegenbewegung erfolgt. Die Indikatorenlage kann allerdings auch durch eine Seitwärtsbewegung abgearbeitet werden. Für die weitere Entwicklung ist es entscheidend, wie nun mit dem Widerstand umgegangen wird. Ein Ausbruch würde sicher weitere Aufwärtsdynamik entfachen. Ein Scheitern am Widerstand würde zur erwarteten kurzfristigen Kurskorrektur führen.

S&P500 – Neuer Anstieg eröffnet neue Möglichkeiten

Zum Wochenauftakt konnte der S&P500 einen weiteren Schub nach oben verzeichnen, ohne dass die Widerstandszone nachhaltig überwunden wurde. Der Projektion-Oszillator hat eine Divergenz gebildet und der CCI steht kurz vor einem Verkaufssignal. Daher dürfte es zunächst schwer fallen nach oben auszubrechen. Übergeordnet hat sich die Lage aber weiter verbessert.

Gold – Der neue Kampf um die 2000er-Marke

Gold ist es erneut gelungen, die 2.000er-Marke zu überwinden. Mit dem neuen Kaufsignal beim MACD-Indikator besteht nun eine gute Chance darauf, diese Marke nachhaltig zu überwinden. Für das übergeordnete Bild wäre dies eine gute Chance auf einen Angriff auf die Rekordhochs vom Mai.

Quelle Charts: ProRealTime.com Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.