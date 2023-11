Deutsche Bank mit sehr bärischer Vortageskerze

Das hat bisher gepasst. Weiterhin ist das Vortageshoch zu beachten, solange die Aktien der Deutsche Bank unter dem Vortageshoch notieren, deutet die schwache Vortageskerze auf fallende Kurse hin. Ein Kursrückgang unter das Vortagestief könnte dabei zu weitere Abwärtsdynamik führen. Es bietet sich eine Short-Position auf die Aktien der Deutsche Bank an.

Am Vortag hieß es im Insight: "Sollte es zu einem Rücklauf kommen, wäre wie bereits in den Vortagen wohl erneut der 10er-EMA die nächste Anlaufmarke, der aktuell bei 10,91 Euro notiert. In diesem Bereich könnte ein Rücklauf bereits wieder auslaufen. Solange die Aktie über dem 10er-EMA notiert, ist mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Bei einem Kursrutsch unter den 10er-EMA würde ein Short-Signal generiert und ein weiterer Rücklauf bis zunächst wohl 10,50 Euro wahrscheinlich werden. Solange das heutige Tageshoch bei 11,33 Euro nicht mehr überschritten wird, ist mit eher mit einer Korrektur zum 10er-EMA zu rechnen."

