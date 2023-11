Nur eine Woche nachdem der Erwerb des Silberminenkomplexes La Parrilla von First Majestic Silver abgeschlossen war, hatte Silver Storm Mining (WKN A3EWAU / TSXV SVRS) – zuvor Golden Tag Resources – dort Bohrungen aufgenommen. Diese sollen die Wiederinbetriebnahme von La Parrilla ermöglichen. Man hatte zwischenzeitlich bereits ermutigende Bohrergebnisse unmittelbar unterhalb des letzten abgebauten Stollens melden können. Diese kann Silver Storm jetzt mit hochgradigen Analyseresultaten untermauern!

Denn die Ergebnisse, die aus zwei Bohrlöchern in der Quebradillas-Mine stammen, wiesen in der Zielzone Norte Sur 436 g/t Silberäquivalent über 4,46 Meter sowie 330 g/t Silberäquivalent über 2,26 Meter nach. Letztere waren dabei Teil eines breiteren Vererzungsabschnitts von 8,72 Metern, der 324 g/t Silberäquivalent aufwies.

Hochgradige Vererzung ausgeweitet

Das ist insofern auch ermutigend, da die neue Vererzung rund 97 Meter unterhalb der letzten Entwicklungsarbeiten in diesem Bereich angetroffen wurde. In der Vergangenheit war dort eine ähnlich hochgradige Vererzung nachgewiesen worden. So hatte Vorbesitzer First Majestic Silver auf Minenebene 1749 358 g/t Silberäquivalent mit einer Mächtigkeit von 3,6 Metern über eine Streichlänge von 51 Metern nachgewiesen. Darüber hinaus war man in Abbauebene 1737 auf 407 g/t Silberäquivalent mit einer Mächtigkeit von 3,2 Metern über eine Streichlänge von 28 Metern gestoßen.

Die zweite der Bohrungen, Q-23-007, durchteufte zudem eine neue Vererzungszone mit 357 g/t Silberäquivalent über 1,77 Meter, wozu auch ein starker Goldvererzungsabschnitt mit 4,07 g/t gehörte. Und last but not least stieß die erste Bohrung, Q-23-006, auf eine neue Zone von Vererzung mit 1.085 g/t (!) Silberäquivalent über 0,82 Meter und 633 g/t Silberäquivalent über 0,44 Meter.

These der Geologen bestätigt

Wie Greg McKenzie, CEO von Silver Storm Mining, erläuterte, bestätigen die Ergebnisse von innerhalb der Quebradillas-Mine die These des Unternehmens, dass die hochgradige Vererzung, die in zuvor abgebauten Stollen enthalten ist, substanziell neigungsabwärts ausgeweitet werden kann. In diesem Fall, so der Unternehmenslenker, um 97 Meter. Wie McKenzie weiter erklärte, sei auch die neue, besonders hochgradige Zone in Bohrung Q-23-006 sehr interessant und werde in der nächsten Phase der Bohrungen weiter untersucht. Aktuell wartet das Unternehmen noch auf die Ergebnisse des Bohrlochs Q-23-008, das rund 30 Meter nordwestlich liegt und ähnliche geologische Eigenschaften aufweist.

Fazit: Die Bohrergebnisse aus der Quebradillas-Mine haben das Verständnis des Unternehmens von der vorhandenen Vererzung erhöht – genau wie die Zuversicht, dass der La Parrilla-Minenkomplex wieder in Betrieb genommen werden kann! Silver Storm wird schon 2024 die nötigen technischen Studien anstoßen, um den Abbau bereits 2025 wieder aufnehmen zu können.



