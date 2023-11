Darüber hinaus erwartet Nvidia für das laufende Quartal einen Umsatzanstieg auf 20 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 231 Prozent entspricht. Das übertrifft zwar die durchschnittliche Wall-Street-Prognose von 17,9 Milliarden US-Dollar, doch einige Prognosen gingen sogar von bis zu 21 Milliarden US-Dollar aus, berichtet Bloomberg. Nvidias Finanzchefin Colette Kress warnte, dass die Exportbeschränkungen dazu führen werden, dass die Verkäufe nach China und andere von den Beschränkungen betroffene Regionen "deutlich zurückgehen". "Der Rückgang in China im vierten Quartal ist zwar kurzfristig nicht besorgniserregend, wird aber wahrscheinlich im Fokus der Anleger stehen", so die Analysten Kunjan Sobhani und Oscar Hernandez Tejada von Bloomberg Intelligence in einer Mitteilung.

"Es gibt eine grundlegende Annahme, dass Nvidia eine totale Marktdominanz hat. Alles, was diese Wahrnehmung beeinträchtigt, sei es aufgrund der Geschäftsentwicklung oder aufgrund von Risiken für bestimmte Märkte, wird den Enthusiasmus dämpfen", hatte Capital.com-Analyst Kyle Rodda zuvor gesagt. Entsprechend haben die Aktien im nachbörslichen US-Handel zeitweise um bis zu 6,3 Prozent nachgegeben, bevor sie sich auf einen Rückgang von etwa 1,7 Prozent einpendelten.

"Abgesehen von den überzogenen Erwartungen sind die Ergebnisse von Nvidia weiterhin erstaunlich", so Chris Caso, Analyst bei Wolfe Research, in einer Mitteilung an Kunden. Die Zahlen seien besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die US-Restriktionen gegen China die Verkäufe beeinträchtigen, so Caso weiter. Darüber hinaus kündigte Nvidia am Dienstag neue Chips für China an, die diesem Markt zu einer Erholung verhelfen könnten, sagte der Analyst.

Nvidia-Aktien schlossen am Dienstag vor dem Bericht bei 499,44 US-Dollar in New York. Nvidia war laut Bloomberg in diesem Jahr die Aktie mit der besten Performance im Halbleiterindex der Philadelphia Stock Exchange, was seine Bewertung auf mehr als 1,2 Billionen US-Dollar ansteigen ließ. Tatsächlich ist die Marktkapitalisierung von Nvidia jetzt um mehr als eine Billion US-Dollar höher als die des Rivalen Intel, der bis vor kurzem der weltweit größte Chiphersteller war.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion