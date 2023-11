Steigende Aktienkurse bei sinkenden Gewinnerwartungen!

Angesichts der rasanten Kursgewinne, die sich zuvor an den Aktienmärkten beobachten ließen, mag für viele Anleger ein wenig Ruhe erwünscht sein. Für aktive Trader ist das aber extrem unbefriedigend. Und daher dürfte die Enttäuschung auch groß sein, als auch der US-Handel kaum mehr Schwung in den Handel brachte. Bei mir war es jedenfalls so.

Viele Trader dürften gestern der Eröffnung des offiziellen Börsenhandels in den USA sehnsüchtig entgegengefiebert haben – so auch ich. Denn jeder Blick auf die Handelsbildschirme wirkte auf mich gestern Vormittag wie verschenkte Zeit. Selten ließ sich eine derart geringe Handelsaktivität und somit Volatilität beobachten. Beim DAX musste man oft mehrere Sekunden auf den nächsten Kurs warten. Für aktive Trader ist das äußerst frustrierend. Zumal es auch vorgestern schon nur extrem schleppend vorwärts ging. Pünktchen für Pünktchen bewegten sich die Kurse lediglich.

Stillstand bei der Achterbahnfahrt

Vor allem, weil ich nach den extrem starken Aufwärtsbewegungen der US-Indizes auf einen ähnlich starken Rücksetzer gehofft hatte. Das aktuelle Marktgeschehen fühlt sich für mich an wie eine Achterbahnfahrt. In einem rasanten Tempo ist es bergauf gegangen. Und nun erwartet man nach einem kurzen Bogen eine ebenso rasante Abwärtsbewegung. Doch aktuell befinden sich die Märkte an der obersten Stelle des Bogens, wo man das Gefühl hat, die Achterbahn würde stillstehen. Zwar ging es bei den Aktienindizes in den USA gestern leicht abwärts, aber auch dabei bewegen sich die Kurse nur Pünktchen für Pünktchen. Sie bröckeln derart langsam ab, dass es zumindest mir wie Stillstand vorkommt.

Statt abwärts noch einmal aufwärts?

Und dabei gilt aus charttechnischer Sicht, dass solche moderaten Gegenbewegungen den vorherigen Trend bestätigen. Häufig enden diese relativ schnell und der vorherige Trend setzt sich fort. Im aktuellen Fall ist also mit bald erneut steigenden Kursen zu rechnen, sofern die Abwärtsbewegungen nicht langsam Fahrt aufnehmen.

US-Aktien trotz Korrektur durchgehend hoch bewertet

Mit Blick auf die US-Indizes stelle ich mir allerdings die Frage, zu welchen Kursen die Anleger noch bereit sind, Käufe zu tätigen. Denn die fundamentale Bewertung ist nach wie vor recht hoch. Die dreimonatige Korrektur von Ende Juli bis Ende Oktober hat nicht ausgereicht, um die überkaufte Marktlage – vor allem der US-Technologieaktien – ausreichend abzubauen.