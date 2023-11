Gaspreis TTF – Preisentwicklung hängt vom Winter ab

Die Lager sind zumindest bis zum heutigen Tage sehr gut gefüllt und erreichten Mitte November laut Bloomberg einen Stand von 99,63 %. Das war der höchste Stand seit 2009 und neun Prozentpunkte über dem Fünfjahresdurchschnitt. Mit anderen Worten: Es gibt ein großes, komfortables Polster an Gas für den Winter.

Wie sind die Wetterprognosen?

Dieses Polster könnte allerdings auch gebraucht werden, wenn man den langfristigen Wettervorhersagen Glauben schenken will. Meteorologen, die das aktuell auftretende El-Nino-Phänomen beobachten, sagen voraus, dass ein besonders starkes El-Nino-Ereignis in den kommenden Monaten wahrscheinlich das globale Wetter stark beeinflussen könnte. Derartige Temperaturschwankungen im Pazifischen Ozean führen normalerweise zu starken Schneefällen in Europa.

Worauf kommt es beim Gaspreis TTF an?

Für die künftige Entwicklung des Gaspreises bedeutet, dass also, dass sich die direkte Angebotskrise in diesem Jahr nicht so dramatisch darstellt, die Verträge des europäischen TTF-Gaspreises für den Februar 2024 aber immer noch dreimal so hoch sind wie vor dem Versorgungsschock im letzten Jahr.

Bei einem erneuten milden Winter könnte also der TTF-Gaspreis sogar vor einer weiteren Korrektur stehen, die fast so stark ausfällt wie die Korrektur in diesem Jahr. Bei einem harten und kalten Winter dürfte die Preise allerdings wieder deutlich anziehen. Ob die Rekordwerte aus dem Jahr 2022 wieder erreicht werden, ist dabei jedoch eine separate Frage.

Wenn Sie auch den Chart zum Text einsehen möchten, besuchen Sie unsere Homepage für mehr Analysen:

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/gaspreis-ttf ...

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.