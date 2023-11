Die Nvidia-Zahlen waren zwar gut, aber nicht gut genug, um die Rally der Aktienmärkte weiter anzufeuern nach der starken Rally zuvor. Die Nvidia-Aktie nachbörslich das erste Mal seit einem Jahr nach Vorlage der Zahlen (leicht) im Minus - ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt wieder einige Widersprüche, die mehr als seltsam sind und das gesamte Zahlenwerk der Chip-Firma in Frage stellen. Wie reagieren heute die Aktienmärkte der Wall Street darauf? Das Handelsvolumen an der Wall Street dürfte vor dem morgigen US-Feiertag Thanksgiving sehr dünn sein, aber zwei zentrale Triebkräfte, die die Kurse in die Höhen gehoben haben, sind nicht mehr vorhanden: die Eindeckungen von Short-Positionen und die Unterpositionierung von Profi-Investoren..

Hinweise aus Video:

1. Die Hütte brennt: Ampel sucht Ausweg aus der Haushaltskrise

2. Nvidia: Der Tag nach den Zahlen – was Analysten sagen

Das Video "Nvidia: Nicht gut genug für neue Rally der Aktienmärkte!" sehen Sie hier..