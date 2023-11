Nach ihrem kräftigen Kursrückgang vom September und Oktober 2023 auf bis zu 120 Euro konnte sich die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) nach Zahlen und gestiegener Auslieferungszahlen von Flugzeugen wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 132,80 Euro erholen.

In der Erwartung, dass das Jahresziel von 720 Auslieferung übertroffen werden sollte, bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 166 Euro ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Kann die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest ihr Jahreshoch vom 25.7.23 bei 138,72 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.