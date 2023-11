Der Schock vom Wochenbeginn ist noch immer nicht verkraftet. Diejenigen, die nach dem veritablen Kursrückgang vom Montag (20.11.) auf eine knackige Gegenreaktion gewartet haben, warten bislang vergeblich. Das Fehlen der Gegenreaktion mahnt darüber hinaus zur Vorsicht, scheint das Ende der Talfahrt noch nicht in Sicht zu sein.

Analysten und der Markt insgesamt sind bemüht, die aktuelle Gemengelage einzupreisen. Während für die einen Bayer bereits auf „Schnäppchenniveau“ notiert, sind andere deutlich vorsichtiger. Reduziert man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte, dann bietet sich ein ambivalentes Bild. Ein Boden könnte in Sicht sein, muss aber nicht. Der untere Chart verdeutlicht die aktuelle Konstellation.

Bevor es bei Bayer am Montag turbulent wurde, war die Aktie bemüht, im Bereich von 40 Euro einen Boden auszubilden. Von diesen Kursniveaus ist Bayer mittlerweile weit entfernt. Die Aktie orientiert sich aktuell weiter gen Süden. Knackige Erholungsversuche, die man aufgrund der massiven Kursverluste durchaus erwarten konnte, gab es bislang nicht.

Der obere Chart (auf Monatsbasis) geht bis ins Jahr 2006 zurück und lässt ein wenig Hoffnung aufkeimen. Wie bedeutsam man alte Chartmarken erachtet, bleibt jedem selbst überlassen. Als Orientierungspunkte haben sie sicherlich noch eine gewisse Relevanz. Nur überbewerten sollte man sie nicht.

Der obere Chart zeigt, welch große Bedeutung der Unterstützungsbereich um 40 Euro für die Aktie hatte. Insofern „schmerzt“ deren Verlust immens. Der Bereich um 32 Euro erlangte in den Jahren 2006 und 2009 ebenfalls eine gewisse Bedeutung, aber im Vergleich zur 40er Zone ist dessen Bedeutung nicht annährend zu groß. Und so darf man gespannt sein, ob es der Bayer-Aktie gelingt, den markanten Rücksetzer in diesem Bereich zum Stehen zu bekommen. Gelingt dieses Unterfangen nicht, ist eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 30 Euro nicht auszuschließen.

Kurzum. Die überverkaufte Situation lässt weiterhin Gegenbewegungen erwarten, doch erst ein Vorstoß, der die Aktie wieder über die 40 Euro zurückführt, würde Relevanz erlangen. Sollten die 32+ Euro nicht halten, könnte es zügig bis in den Bereich von 30 Euro und womöglich auch darunter gehen.