Eine Aktie außer Rand und Band! Eine imposante Aufwärtsdynamik weist aktuell die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall auf. Ein Durchmarsch in Richtung 300 Euro scheint ausgemachte Sache zu sein. Möglicherweise geht es auch noch darüber hinaus.

Lange Zeit limitierte der massive Widerstandsbereich um 280 Euro das Handelsgeschehen. Für die Aktie gab es bislang keine Chance, nachhaltig auszubrechen. Das änderte sich im gestrigen Dienstagshandel (21. November). Mit Pauken und Trompeten überwand Rheinmetall die 280 Euro und löste damit ein starkes Kaufsignal aus.

Der Markt honorierte mit dem starken Kursanstieg positive Unternehmensnachrichten. Rheinmetall prognostiziert für das Jahr 2026 einen Umsatz in Höhe von 13 Mrd. Euro bis 14 Mrd. Euro. Zum Vergleich. Im aktuellen Geschäftsjahr 2023 liegt die Prognose bei 7,4 Mrd. Euro bis 7,6 Mrd. Euro.

Der Ausbruch über die 280 Euro eröffnet der Aktie nun die Chance, bis in Richtung der psychologisch wichtigen 300 Euro vorzustoßen. Besonders wichtig: Die Aktie knüpft an den gestrigen Kursanstieg an und setzt im heutigen Handel nach. Etwaige Rücksetzer sollten vor dem Hintergrund der aktuellen Situation nun auf 280 Euro begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte das Momentum doch noch abhandenkommen.