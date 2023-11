Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Die Volatilität bei Urban Outfitters dürfte weiter hoch bleiben, bei einer Korrekturfortsetzung könnten Ziele um den EMA 200 bei 29,57 und 25,43 US-Dollar ausgerufen werden. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch das Niveau von 35,10 US-Dollar nicht unterschreiten. Ein Investment bleibt aufgrund der erhöhten Volatilität und zufälligen Kursausschlägen allerdings sehr risikoreich, weshalb sich nur erfahrene Händler an diese Aktie trauen sollten.

Vorbörslich wird der Start von Urban Outfitters um 33,80 US-Dollar taxiert, sollte sich die Abwärtstendenz fortsetzen, käme als Nächstes ein Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 29,57 US-Dollar ins Spiel. Darunter müsste die Horizontalunterstützung aus dem Frühjahr um 25,43 US-Dollar als Support einspringen. Dieses Szenario würde sich entsprechend gut für ein kurzzeitiges Short-Investment anbieten. Auf der Oberseite gilt es dagegen den seit 2018 bestehenden Abwärtstrend durch einen Kurssprung mindestens über 37,75 US-Dollar zu knacken, in der Folge könnten dann Gewinne an 42,03 US-Dollar generiert werden. Dieser Fall hätte allerdings mittelfristige Auswirkungen auf den Kursverlauf und könnte im weiteren Verlauf wieder frische Mehrjahreshochs hervorbringen.

Der Blick zurück auf das Handelsgeschehen seit mindestens 2018 zeigt die Aktie in einer volatilen Handelsspanne zwischen grob 12,33 und in der Spitze 48,92 US-Dollar mit immer kleiner werdenden Ausschlägen. Aktuell befindet sich die Aktie in der oberen Hälfte der Spanne, wird aber durch einen seit 2018 bestehenden Abwärtstrend begrenzt. Das vorgelegte Zahlenwerk drückt den Kurs derzeit deutlich, eine Auflösung der laufenden Schiebephase ist dadurch allerdings auch nicht zu erwarten. Erst wenn eine der übergeordneten Trendverläufe tatsächlich getriggert wird, dürften größere Impulse bei Urban Outfitters aufkommen.

