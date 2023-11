Alamos Gold beeindruckte in den letzten Wochen und Monaten durch eine starke Kursentwicklung. Die robuste fundamentale Verfassung des Goldproduzenten legte die Basis dafür.

So verwundert es nicht, dass Alamos Gold auch mit den zuletzt präsentierten Q3-Daten überzeugen konnte. Das aktuelle Chartbild verspricht darüber hinaus Spannung. Ein frisches Kaufsignal scheint in Vorbereitung. Sollte es hierzu kommen, könnte sich die Tür auf der Oberseite weit öffnen.

Schauen wir uns einmal ein paar Zahlen aus dem Q3-Bericht von Ende Oktober an. Alamos Gold gab den Umsatz im September-Quartal 2023 mit 256,2 Mio. US-Dollar an, nach 213,6 Mio. US-Dollar im September-Quartal 2022. Unterm Strich verdiente Alamos Gold im aktuellen Berichtszeitraum 39,4 Mio. US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde noch ein Verlust in Höhe von -1,4 Mio. US-Dollar ausgewiesen. Alamos Gold produzierte im 3. Quartal 2023 135.400 Unzen Gold, was das Unternehmen dazu veranlasste, die Jahresprognose für 2023 im Hinblick auf die Goldproduktion auf 515.000 bis 530.000 Unzen anzuheben, nach zuvor 480.000 Unzen bis 520.000 Unzen.

Der Markt honorierte die vorgelegten Zahlen und die angepasste Prognose. Mit großen Schritten nähert sich Alamos nun dem massiv ausgebauten Widerstandsbereich um 13,8 US-Dollar / 14+ US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch würde der Aktie ein veritables Kaufsignal bescheren und der langen Seitwärtsbewegung (11 US-Dollar bis 14 US-Dollar) ein Ende bereiten.