Die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver steckt noch immer inmitten einer ausgeprägten Korrektur. Daran können auch die jüngsten Kursgewinne nicht viel ändern.

Das Chartbild bleibt angeschlagen und auch fundamental lief es zuletzt nicht wirklich rund bei den Kanadiern. Die Anfang November vorgelegten Q3-Daten wussten nicht vollends zu überzeugen und wurden zurückhaltend vom Markt aufgenommen; um es einmal wohlwollend zu formulieren.

Schauen wir uns einmal ein paar Zahlen aus dem Q3-Bericht von Anfang November an. Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit (Stichwort Yamana-Übernahme) stellen wir den Q3-Daten die Q2-Daten 2023 gegenüber. Pan American Silver gab den Umsatz im September-Quartal 2023 mit 616,3 Mio. US-Dollar an, nach 639,9 Mio. US-Dollar im Juni-Quartal 2023. Pan American Silver gab den Nettoverlust für den aktuellen Berichtszeitraum mit -22,7 Mio. US-Dollar an. Im 2. Quartal 2023 wurde ein Verlust in Höhe von -47,4 Mio. US-Dollar ausgewiesen. Pan American Silver produzierte im 3. Quartal 2023 244.200 Unzen Gold und 5,687 Mio. Unzen Silber, nach 248.200 Unzen Gold und 6,024 Mio. Unzen Silber im 2. Quartal 2023.

Als Folge der Zahlen tauchte Pan American Silver in Richtung 13 US-Dollar ab. Dieses Kursniveau zog schließlich die ersten Käufer an, nicht zuletzt dürfte die positive Entwicklung der Gold- und Silberpreise dazu beigetragen haben.

Der obere Chart verdeutlicht jedoch, dass aus charttechnischer Sicht noch nicht viel gewonnen wurde. Pan American Silver muss über die Zone 15,5 US-Dollar / 16,0 US-Dollar, um der Erholung Relevanz zu verleihen. Sollte es für die Aktie hingegen unter die 13,1 US-Dollar gehen, wäre das Thema Bodenbildung vom Tisch. Zudem würde in diesem Fall eine Neubewertung notwendig werden.