Die schwachen Aussichten für das kommende Quartal setzen der Autodesk-Aktie zu, Abschläge auf die Horizontalunterstützung seit Anfang dieses Jahres um 192,76 US-Dollar kämen jetzt nicht überraschend. Darunter könnten sich sogar weitere Verluste auf 187,00 US-Dollar anschließen und ein Short-Investment attraktiv machen. Auf der Oberseite bleibt das Papier dagegen in diesem Jahr von einem Widerstand um 223,66 US-Dollar gedeckelt. Erst über diesem Niveau würde ein Rücklauf zurück an die Augusthochs aus 2022 bei 235,01 US-Dollar wahrscheinlich werden.

Fazit:

Die Autodesk-Aktie dürfte sich überwiegend in der diesjährigen Handelsspanne zwischen 192,76 und in der Spitze 223,66 US-Dollar bewegen. Wer Interesse an einem Short-Investment bekundet, könnte dies beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MB7VAK vollziehen. Vom gegenwärtigen Niveau aus bis zur Unterstützung um 192,76 US-Dollar wäre demnach noch eine Renditechance von 95 Prozent zu holen. Ziel des Scheins läge dann rechnerisch bei 4,28 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich dagegen noch an den heutigen Tageshochs orientieren müssen, zweifelsfrei wird ein größerer Abschlag zu Handelsbeginn erwartet.