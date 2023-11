Thyssenkrupp-Aktie explodiert: 7% Plus nach Milliarden-Abschreibung - Was jetzt passiert!

Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am Mittwoch ein Plus von sieben Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, weitere 1,8 Milliarden Euro auf sein defizitäres Stahlgeschäft abzuschreiben. Diese Maßnahme erhöht die Chance, dass der Industriekonzern Teile des Geschäftsbereichs verkaufen kann. Die Stahlsparte konnte aufgrund hoher Investitionsanforderungen und niedriger Stahlpreise wiederholt keine Gewinne erzielen und belastete die gesamte Unternehmensbilanz. Trotz eines Nettoverlusts von 1,98 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr, das am 30. September endete, konnte Thyssenkrupp einen positiven Free Cash Flow vor M&A-Aktivitäten von 363 Millionen Euro verzeichnen. Das Unternehmen erwartet eine Verbesserung des Ergebnisses in den kommenden Jahren und bekräftigte seine mittelfristigen Ziele, darunter eine bereinigte EBIT-Marge von vier bis sechs Prozent auf Konzernebene und verlässliche Dividendenzahlungen. Für das vergangene Jahr wurde eine Dividende von 0,15 Cent pro Aktie vorgeschlagen.