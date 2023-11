Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz. Alle Indizes, DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500, verzeichnen Gewinne. Der DAX hat um 0,35% zugelegt und steht aktuell bei 15.965,17 Punkten. Der MDAX hat mit einem Plus von 0,72% auf 26.152,14 Punkte die stärkste Entwicklung unter den deutschen Indizes gezeigt. Der SDAX steht bei 13.011,88 Punkten, was einem Anstieg von 0,49% entspricht. Der TecDAX hat um 0,68% auf 3.143,05 Punkte zugelegt. In Bezug auf die US-Indizes hat der Dow Jones um 0,44% auf 35.239,17 Punkte zugelegt. Der S&P 500 steht bei 4.554,67 Punkten, was einem Anstieg von 0,36% entspricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der MDAX heute die stärkste Performance unter den genannten Indizes gezeigt hat, gefolgt vom TecDAX, Dow Jones, SDAX, DAX und S&P 500. Alle Indizes haben jedoch zugelegt, was auf eine insgesamt positive Marktstimmung hindeutet.Die Topwerte im DAX waren Symrise mit einem Anstieg von 2.76%, gefolgt von Siemens Healthineers mit 1.83% und Beiersdorf mit 1.79%.Auf der anderen Seite verzeichneten Porsche AG einen Rückgang von -1.60%, gefolgt von Merck mit -2.27% und Bayer mit -3.44%.Im MDAX führte ThyssenKrupp die Topwerte an mit einem Anstieg von 6.64%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 5.63% und PUMA mit 3.28%. Die Flopwerte waren Bechtle mit einem Rückgang von -1.76%, gefolgt von HelloFresh mit -1.88% und Hochtief mit -5.02%.Die Topwerte im SDAX waren New Work mit einem Anstieg von 5.19%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 4.52% und thyssenkrupp nucera mit 3.44%. Die Flopwerte waren STRATEC mit einem Rückgang von -1.97%, gefolgt von Kloeckner mit -4.34% und Morphosys mit -4.62%.Im TecDAX führte SMA Solar Technology die Topwerte an mit einem Anstieg von 5.63%, gefolgt von Energiekontor mit 3.39% und TeamViewer mit 2.75%. Die Flopwerte waren verbio Vereinigte BioEnergie mit einem Rückgang von -0.41%, gefolgt von Bechtle mit -1.76% und Morphosys mit -4.62%.Die Topwerte im Dow Jones waren 3M mit einem Anstieg von 1.65%, gefolgt von American Express mit 1.37% und Microsoft mit 1.35%. Die Flopwerte waren Merck & Co mit einem Rückgang von -0.82%, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit -1.24% und Caterpillar mit -1.47%.Im S&P 500 führten American Airlines Group die Topwerte an mit einem Anstieg von 4.62%, gefolgt von United Airlines Holdings mit 4.41% und Gen Digital mit 4.23%. Die Flopwerte waren Devon Energy mit einem Rückgang von -1.97%, gefolgt von EOG Resources mit -2.00% und NVIDIA mit -3.43%.