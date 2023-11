Westwing Group SE beschließt Aktienrückkauf: Was Anleger jetzt wissen müssen

Der Vorstand der Westwing Group SE hat beschlossen, bis zu 600.000 Aktien der Gesellschaft zurückzukaufen, was etwa 2,87% des aktuellen Grundkapitals entspricht.

Der Gesamtpreis für den Rückkauf, ohne Nebenkosten, beträgt bis zu 3 Millionen Euro.

Der Rückkaufzeitraum erstreckt sich vom 27. November 2023 bis zum 30. April 2024.

Der Aktienrückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. August 2021.

Die erworbenen Aktien sollen hauptsächlich für bestehende und zukünftige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verwendet werden.

Der Aktienrückkauf wird von einem unabhängigen Kreditinstitut durchgeführt und entspricht den Safe-Harbor-Regeln gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.

Der nächste wichtige Termin, Analyst Day bei Deutsches Eigenkapitalforum in Frankfurt, bei Westwing ist am 27.11.2023.Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,0500und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,11im Plus.3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,1100das entspricht einem Plus von +0,66seit der Veröffentlichung.